Появилось видео, как на глазах у посетителей вор крадет картину Куинджи
В Сети появилось видео момента кражи картины Куинджи из Третьяковки. Ролик опубликовало министерство внутренних дел России.
Напомним, что полотно "Ай-Петри. Крым" было вывешено на выставке в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Однако в минувшее воскресенье неизвестный мужчина выкрал произведение искусства прямо на глазах у других посетителей.
Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.
На кадрах ролика видно, как злоумышленник подходит к стене, на которой вывешена картина, и спокойно снимает ее с креплений. Окружающие лишь провожают незнакомца взглядом и продолжают любоваться выставкой.
Смотрителей возле полотна в момент инцидента не было, охранники тоже никак не отреагировали на действия мужчины, а сигнализация просто не сработала. Пропажу заметили лишь через несколько часов.
А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908
Сайт kp.ru писал о том, что похитителем оказался 31-летний житель Одинцовского района Подмосковья. К настоящему моменту его уже задержали и допросили. Мужчина рассказал, что спрятал картину в одном из недостроенных жилых домов. Правоохранители нашли полотно - его состояние оценивается как нормальное, а вот самого вора теперь проверят на вменяемость.
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