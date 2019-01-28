Появилось видео, как на глазах у посетителей вор крадет картину Куинджи

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-28T11:07:57+03:00

Крымский пейзаж был похищен из Инженерного корпуса галереи в минувшее воскресенье Фото: скриншот с видео

На кадрах ролика видно, что мужчина спокойно подходит к полотну, снимает его со стены и удаляется [видео]

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В Сети появилось видео момента кражи картины Куинджи из Третьяковки. Ролик опубликовало министерство внутренних дел России.

Напомним, что полотно "Ай-Петри. Крым" было вывешено на выставке в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Однако в минувшее воскресенье неизвестный мужчина выкрал произведение искусства прямо на глазах у других посетителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688526" frameborder="0"></iframe> Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

На кадрах ролика видно, как злоумышленник подходит к стене, на которой вывешена картина, и спокойно снимает ее с креплений. Окружающие лишь провожают незнакомца взглядом и продолжают любоваться выставкой.

Смотрителей возле полотна в момент инцидента не было, охранники тоже никак не отреагировали на действия мужчины, а сигнализация просто не сработала. Пропажу заметили лишь через несколько часов.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

Сайт kp.ru писал о том, что похитителем оказался 31-летний житель Одинцовского района Подмосковья. К настоящему моменту его уже задержали и допросили. Мужчина рассказал, что спрятал картину в одном из недостроенных жилых домов. Правоохранители нашли полотно - его состояние оценивается как нормальное, а вот самого вора теперь проверят на вменяемость.

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