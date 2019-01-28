Похищенная из Третьяковки картина Куинджи не пострадала

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-28T10:48:32+03:00

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Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" не получила видимых повреждений в результате похищения из Третьяковской галереи. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Предварительно, ее состояние нормальное", - рассказал источник в органах.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

Между тем, согласно данным ТАСС, на время уголовного расследования картина будет проходить по делу в качестве вещественного доказательства.

Напомним, что крымский пейзаж был похищен из Инженерного корпуса галереи в минувшее воскресенье, 27 января. Один из посетителей выставки спокойно снял картину с креплений, вынул ее из рамы, а после скрылся с места преступления. При этом злоумышленнику даже не пришлось отвлекать охранников и отключать сигнализацию - полотно не было подключено к системе, а смотрителей рядом с местом инцидента не наблюдалось.

РЕН ТВ публикует видео с подозреваемым в краже картины в Третьяковке.

Сайт kp.ru писал о том, что задержать преступника удалось на следующий день. Операция по взятию под стражу 31-летнего мужчины проходила в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья. Похититель тут же во всем признался и рассказал, что спрятал картину Куинджи в одном из недостроенных домов жилого комплекса. Правоохранители считают, что житель Московской области пошел на кражу из корыстных побуждений. Ранее его уже задерживали за хранение наркотиков.

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