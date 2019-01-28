2019-01-28T12:55:48+03:00
Политика

Абэ назвал условия мирного договора и соглашения по Курилам

Премьер-министр Японии настроен на решение старых вопросов с Москвой
Татьяна СЫКОВА
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Курилы. Вид на вулкан "Богдан Хмельницкий"Курилы. Вид на вулкан "Богдан Хмельницкий"Фото: Иван МАКЕЕВ
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Синдзо Абэ заявил, что он и его страна планируют ускорить процесс переговоров с Россией о заключении мирного договора. За основу будет принята Советско-японская совместная декларация 1956 года.

«Я разделяю с президентом Путиным твёрдое стремление не оставлять нерешённым этот вопрос, который сохраняется уже 70 лет со времён войны», - отметил Абэ.

Свое заявление японский политик сделал в понедельник, 28 января, открывая заседание парламента в Токио.

Напомним, 22 января в Москве прошли переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ, на которых обсуждались эти вопросы. Лидеры обговорили свои полиции, отметив, что окончательное соглашение будет принято в ходе последующих встреч главы МИД РФ Сергея Лаврова с японской стороной.

Тем временем 77 процентов россиян выступили против передачи Японии четырёх южных островов Курильской гряды, считая, что это территория по праву принадлежит России. Лишь 14 процентов россиян готовы уступить спорные территории ради улучшения отношения с Токио.

Россияне считают, что Курилы по закону принадлежат РФ. Остров Итуруп Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне считают, что Курилы по закону принадлежат РФ. Остров ИтурупФото: Иван МАКЕЕВ

Ранее сайт kp.ru писал, что на этом же открытии сессии парламента Синдзо Абэ заявил, что готов сесть за стол переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Странам нужно решить вопрос по ядерной и ракетной безопасности, а также добиться возвращения похищенных спецслужбой КНДР граждан Японии.

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Проблема принадлежности Южных Курильских островов вызывает закономерные споры в российском обществе. Чаще всего задается простой вопрос - а нам-то зачем это надо? Россия не проиграла войну, чтобы отдавать в качестве репарации свои законные территории. Или, может быть, Япония предлагает взамен что-то настолько ценное, что эта «овчинка» стоит выделки? (подробнее)

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