Абэ заявил, что Япония будет стремиться наладить отношения с Северной Кореей

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-28T10:08:06+03:00

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Япония заинтересована в сотрудничестве с КНДР, особенно это касается ключевых вопросов безопасности. Именно поэтому власти страны Восходящего солнца выступают за нормализацию отношений между странами. Об этом в понедельник, 28 января, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, открывая сессию парламента в Токио.

«Будем стремиться уладить прискорбные проблемы прошлого и нормализовать отношения с Северной Кореей», - отметил Абэ.

Прежде всего, Япония и Корейская Народно-Демократическая Республика должны преодолеть взаимное недоверие в вопросах ядерной и ракетной безопасности.

Еще один важный момент – возвращение японских граждан, похищенных КНДР в разные годы. По данным японской стороны, агенты спецслужб Северной Кореи с 1970-х годов похитили как минимум 17 граждан Японии. КНДР признала 13 фактов, пятеро японцев смогли вернуться на родину в 2002 году. Остальных, по утверждению северокорейской стороны, уже нет в живых. Однако Япония посчитала доказательства их смерти неубедительными и продолжает настаивать на возвращении похищенных людей.

Несмотря на все разногласия, Синдзо Абэ выразил готовность сесть за стол переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Японский премьер-министр уверен, что сможет координировать вопросы взаимодействия Северной Кореи с США, Южной Кореей и другим странами. Однако северокорейский лидер на предложение Абэ пока не откликнулся.

Ранее сайт kp.ru писал, что Синдзо Абэ побывал с рабочим визитом в Москве, где у него прошли многочасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Главными темами стали территориальный спор вокруг Курильских островов и заключение мирного договора между нашими странами. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высоко оценил результаты этой встречи, отметив, что в итоге все вопросы между двумя государствами должны быть решены.

Напомним, в Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских островов. Участниками акции стали члены движений, которые не входят в список зарегистрированных политический партий в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал возможную передачу Японии части Курильских остров. Во время трансляции на сайте kp.ru политик заявил, что такой исход возможен лишь в случае, если Токиопризнает итоги Второй мировой войны.