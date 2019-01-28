2019-01-28T17:01:54+03:00
В мире

Гуайдо заявил о необходимости поддержки со стороны армии для смены власти в Венесуэле

Оппозиционер в очередной раз призвал военных перейти на его сторону
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоЛидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоФото: REUTERS
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о необходимости поддержки со стороны армии для смены власти в стране. По словам спикера парламента боливарианской республики, для того, чтобы его сторонники добились своей цели, требуется «политическое решение высшего командования вооруженных сил Венесуэлы».

«Мы хотим, чтобы военные сами соблюдали конституцию и обеспечивали ее соблюдение (всеми гражданами)», - сказал оппозиционер в интервью колумбийской газете El Tiempo. При этом он в очередной раз призвал военных перейти на сторону участников антиправительственных манифестаций.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Причем США, а также страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, Албания, Грузия, Австралия и Израиль практически сразу признали Гуайдо временным главой боливарианской республики. В поддержку же законного президента страны Николаса Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Турция, Иран, а также Куба, Боливия, Никарагуа и Сальвадор.

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