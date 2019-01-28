Предполагаемому похитителю картины Куинджи назначили психиатрическую экспертизу

СЕГОДНЯ 19:50 2019-01-28T19:50:55+03:00

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В понедельник, 28 января, появилась информация о том, что задержанному по подозрению в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Денису Чуприкову назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, в ближайшее время специалисты института имени Сербского определят вменяемость подозреваемого, а также наличие или отсутствие у него психических заболеваний. «Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, она будет проводиться в стационарных условиях в институте имени Сербского», - сказал собеседник ТАСС.

Также он отметил, что в ходе допроса Чуприков заявил, что не может объяснить, зачем он похитил картину из Третьяковской галереи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, предполагаемого похитителя работы Куинджи ранее в понедельник задержали в подмосковном поселке Заречье. При этом вскоре после задержания подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Московской области, где вскоре она и была найдена правоохранителями.

В настоящее же время Чуприков находится в изоляторе временного содержания. А во вторник, 29 января, Замоскворецкий суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия о его аресте.