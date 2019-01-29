Блогер Ларин и рэпер Птаха войдут в совет по культуре при Госдуме

СЕГОДНЯ 15:35 2019-01-29T15:35:17+03:00

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В ближайшее время при Госдуме появится новая структура – постоянный совет по культуре Молодежного парламента. Одними из первых его членами станут известный видеоблогер Дмитрий Ларин и популярный рэпер Птаха (Давид Нуриев). Об этом сообщила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.

Она отметила, что постоянный совет по культуре решили создать после встречи с рэперами в Госдуме в декабре 2018 года. Тогда музыканты потребовали, чтобы власти обратили на них внимание после того, как правоохранительные органы начали отменять их концерты в разных регионах. Уже тогда для решения этих и других актуальных проблем было решено создать экспертный совет, в который войдут молодые деятели искусств, художники, журналисты, музыканты и поэты.

Как отметила Воропаева, новый совет при Госдуме формируется открытым способом, в него войдут 60 представителей сферы культуры разных направлений. Уже поступило более 230 заявок, заявки Ларина и Нуриева уже были одобрены, сообщает ТАСС.

Что касается работы новой организации, то одним из направлений станет перепроверка результатов экспертиз, по которым правоохранительные органы могут возбуждать уголовные дела за экстремизм.

Ранее сайт kp.ru писал, что на рэпера Птаху напали и избили его в центре Москвы. Менеджер артиста обвинила в этом другого хип-хоп исполнителя.