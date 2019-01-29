В Кремле осудили санкции США против венесуэльской компании PDVSA

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-29T16:42:10+03:00

В Москве считают, что такие меры являются неприкрытым вмешательством Вашингтона во внутренние дела Каракаса

Изменить размер текста: A A

В Кремле расценили новые санкции США в отношении венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA как незаконное вмешательство во внутренние дела республики. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее власти самой Боливарианской Республики сделали аналогичное заявление, в Москве же последовательно относятся к подобным рестрикциям, все чаще применяемыми Вашингтоном.

"Мы не считаем это правильным, мы считаем чаще всего это проявлениями недобросовестной конкуренции. В данном случае это - продолжающаяся линия на ничем неприкрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы", - цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля не стал делать предположения относительно возможных последствий санкций против PDVSA для России, однако подчеркнул, что ситуация подвергнется обязательному анализу. При необходимости Россия будет готова задействовать все доступные ей механизмы защиты собственных интересов.

Сайт kp.ru писал, что ранее советник президента США Джон Болтон объявил о решении Минюста ввести санкции в отношении венесуэльской компании с последующей блокировкой ее активов на сумму 7 млрд долларов. В Каракасе такие действия назвали "аморальными" и "преступными".

ИСТОЧНИК KP.RU