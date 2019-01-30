2019-01-30T04:17:49+03:00
Политика

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать за пределы страны

Счета и имущество самопровозглашенного президента заморожены
Юлия ДИВЕЕВА
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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан ГуайдоЛидер оппозиции Венесуэлы Хуан ГуайдоФото: REUTERS
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Спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы, провозгласившему себя временным президентом страны, Хуана Гуайдо запрещается покидать территорию Боливарианской республики и выезжать за рубеж. Такое решение принял Верховный суд южноамериканской страны.

Также постановление предписывает заблокировать все счета лидера оппозиции, и запрещает любые транзакции с его имуществом. Пока вопрос о лишении Гуайдо депутатской неприкосновенности не рассматривался, передает Интерфакс.

Таким образом Верховный суд удовлетворил ходатайство генерального прокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, который попросил санкционировать предварительное расследование в отношении Гуайдо. Глава надзорного органа республики не мог сам инициировать дело в отнрошении политика из-за его депутатской неприкосновенности.

Как писал сайт kp.ru, 23 января во время массовых протестных демонстраций оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его права признали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай. Россия заявила, что признает легитимность переизбранного президента Николаса Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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