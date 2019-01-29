Генпрокурор Венесуэлы объявил о начале расследования в отношении Гуайдо

СЕГОДНЯ 21:21 2019-01-29T21:21:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб обратился в Верховный суд с просьбой санкционировать предварительное расследование в отношении лидера оппозиционеров Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя временным главой государства.

Согласно данным Associated Press, генпрокурор требует заморозить счета политика, а также запретить ему выезд из страны. Соответствующий запрос уже поступил в распоряжение инстанции.

Агентство Reuters указывает на то, что Сааб связал свои требования с ранее начатым уголовным расследованием, которое касается беспорядков в Каракасе. Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась именно после того, как Гуайдо объявил себя временным президентом республики.

Однако генпрокурор не мог сразу сделать политика фигурантом дела из-за иммунитета, которым оппозиционер обладает, будучи председателем Национальной ассамблеи. Снять его может лишь Верховный суд, который, в свою очередь, в отличие от парламента поддерживает действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Сайт kp.ru писал о том, что официальный Каракас винит в происходящем Соединенные Штаты, которые открыто поддерживают оппозиционеров в их стремлении сместить власть. Так, например, недавно Госдеп даже разрешил "временному правителю" пользоваться активами Венесуэлы, которые хранятся на территории США.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU