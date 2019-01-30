В Германии заявили о зависимости от российского газа

СЕГОДНЯ 07:46 2019-01-30T07:46:25+03:00

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Добыча природного газа в Европе стремительно снижается, а потребность постоянно растет. Дополнительный импульс спросу на природный газ придаст анонсируемый властями Германии отказ от использования каменного угля.

Строительство российских газопроводов – экономически выгодно для Германии и других стран Европы, поскольку российский газ более доступен по цене, чем у других стран-поставщиков. Сегодня российский газ обеспечивает около сорока процентов потребности Европы в голубом топливе. После строительства газопроводов «Северный поток -2» и «Турецкий поток» этот показатель увеличится, поскольку Россия сможет обеспечивать поставками больше стран, пишет немецкое издание Die Welt.

Единственная проблема, которая возникает – попытки США всеми силами помешать строительству газопровода. Там не рады амбициозному проекту, поскольку это помешает Америке продавать сжиженный природный газ Европе.

Посол США в Германии Ричард Гренелл отправил письма крупнейшим немецким компаниям с угрозой санкций в случае сотрудничества в рамках «Северного потока - 2». Оголтелая политика США и попытка диктовать свои правила на всех уровнях вызвала резкую критику среди ведущих немецких политиков, в МИДе страны назвали эти письма провокацией.

Ранее сайт kp.ru писал, что депутат Рады назвал строительство российских газопроводов великим провалом украинской дипломатии и украинских лидеров. Это лишит страну транзитных денег и приведет к упадку газораспределительной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU