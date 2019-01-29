В Раде назвали «Северный поток - 2» великим провалом украинских властей

СЕГОДНЯ 10:39 2019-01-29T10:39:36+03:00

Сторонник «Батькивщины» Вадим Ивченко заявил, что страна лишится транзитных денег, а газотранспортная система придет в упадок

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На Украине все чаще звучат пессимистические настроения из-за ввода газопровода «Северный поток -2», запуск которого анонсирован на 2019 год. Депутат Верховной рады Вадим Ивченко охарактеризовал строительство новой ветки российского газопровода великим провалом украинской дипломатии и украинских лидеров.

Представитель партии «Батькивщина» заявил, что Россия запустит «Северный поток - 2», «Южный поток» и другие газопроводы, чем полностью перекроет транзит газа через Украину. Он подчеркнул , что для РФ это геополитические проекты, которые она будет стремиться эффективно реализовать.

«Они лишат Украину 4 млрд транзитных денег, а это фактически большие средства», - отметил Ивченко.

Кроме того, по словам депутата Рады, газотранспортная система Украины не будет заполнена и придёт в упадок. Ивченко напомнил, что большую часть товарооборота с Россией составляют энергетические ресурсы: уголь, атом, газ, мазут и бензин, сообщает украинский телеканал NewsOne.

Напомним, это уже не первое подобное умозаключение, к которому пришли украинские политики. Ранее депутат Рады другой партии «За жизнь» Вадим Рабинович предрек своей стране огромные потери при завершении газового контракта с Россией.

Ранее сайт kp.ru писал, что эксперт по энергетике при украинском правительстве Карел Гирман считает газопровод «Турецкий поток» еще «более опасным» для Украины, чем «Северный поток — 2», поскольку в этом случае вообще не останется надежды на транзит российского газа через Украину.