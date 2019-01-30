2019-01-30T08:18:17+03:00
Общество

МЧС закрыло более трехсот ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности

Ведомство намерено увеличить более чем в два раза количество проверок в 2019 году
Татьяна СЫКОВА
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МЧС намерено увеличить количество проверок.МЧС намерено увеличить количество проверок.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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После крупнейшего пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово МЧС приступило к масштабным проверкам торгово-развлекательных центров. О результатах этой работы рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. По его словам, на сегодняшний день из-за различных нарушений правил пожарной безопасности в нашей стране было закрыто 315 ТРЦ. Самые проблемные регионы в этом плане – Татарстан, Тюменская, Новосибирская области, Красноярский край и Пермский край.

В этом году ведомство намерено увеличить количество проверок на шестьдесят процентов. Как отметил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, в первую очередь строгий надзор коснется мест массового скопления людей и социальных объектов, сообщает «Россия-1».

По словам Еникеева, качество проверок станет лучше. Чтобы справиться с таким объемом работы штат инспекторов пожарной безопасности МЧС будет увеличен на две тысячи человек. Кроме того, МЧС выразило желание участвовать в аттестации специалистов, которые проверяют и вводят в эксплуатацию строящиеся объекты.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25-26 марта прошлого года. Он унес жизни 60 человек, большинство из которых дети. Массовые проверки МЧС начались сразу после ЧП. Тогда выявили 17 тысяч объектов с нарушениями пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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