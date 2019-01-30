Мадуро заявил, что армия Венесуэлы демонстрирует преданность законным властям

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-30T09:44:30+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что тема вооруженных сил очень деликатна для любого государства. Однако армия его страны остается преданной законным властям. Согласно конституции государства, именно президент является верховным главнокомандующим. Мадуро подчеркнул, что, несмотря на противостояние оппозиции и их западных союзников, он сплачивает национальную боливарианскую армию.

«Вооруженные силы демонстрируют урок морали, верности и дисциплины. Мы одержим большую победу – установим стабильность, мир и верность в Венесуэле», - заявил Николас Мадуро.

Это заявление прозвучало на фоне страстных речей Хуана Гуаидо, который призывает армию перейти на сторону оппозиции, обещая всем помилование в этом случае.

Мадуро подчеркнул, что с такой беззастенчивостью и наглостью Белый дом никогда не вел себя, несмотря на более ста госпереворотов в Латинской Америке. Он отметил, что Вашингтон открыто призывает, чтобы военные подняли оружие и отказались признать его президентом Республики и верховным главнокомандующим.

«Несмотря на то, что все перевороты готовила и осуществила американская империя, никогда ни президент США, ни госсекретарь, ни высокопоставленный чиновник не призывали к перевороту. Правительство США поддержало переворот позже. А не то, что президент заявил: «Должен быть переворот». Это происходит впервые в истории», - высказался венесуэльский лидер отметив, что Белый дом действует так из-за отчаяния, что не может совершить свою миссию в Венесуэле, пишет РИА Новости.

Напомним, в Боливарианской республике с 21 января проходят митинги оппозиции. Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его признали США и из союзники. Россия признает законное переизбрание на высший пост Николаса Мадуро, отмечая что только он является легитимным президентом. Ранее сайт kp.ru писал, что Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезжать за пределы страны, его счета и имущество заморожены.

ИСТОЧНИК KP.RU