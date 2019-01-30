Япония считает, что ее суверенитет распространяется на южные Курилы

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-30T10:30:58+03:00

Политик отказался открывать детали переговоров по мирному договору, чтобы не навредить им

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Во время заседания в нижней палате парламента Японии премьер-министр заявил, что суверенитет его страны распространяется на все «северные территории». Под этим подразумеваются южные Курильские острова. Синдзо Абэ отметил, что изменений по этой позиции у Японии нет.

Японский политик заявил, что его страна проводит последовательную линию ради того, чтобы определить принадлежность всех четырех островов - Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Абэ признал, что японско-советская декларация 1956 года - это единственный документ, который был ратифицирован парламентами обеих стран. Этот документ на данный момент сохраняет свою юридическую силу. Однако сегодня переговоры идут на основе всех существующих документов и договоренностей, сообщает ТАСС.

Японская сторона ссылается на девятую статью декларации, которая предполагает передачу гряды Хабомаи и острова Шикотан в случае заключения мирного договора. Однако Синдзо Абэ воздержался от того, чтобы дать более развернутые комментарии и обнародовать детали сложных переговоров с Россией, чтобы не повредить этому процессу.

Напомним, 22 января в Москве прошли переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ, на которых обсуждалась судьба Курильских островов и заключение мирного договора, затянувшееся на семьдесят лет. По данным ВЦИОМ 77 процентов россиян выступили против передачи Японии этих территорий.

Ранее сайт kp.ru писал, что Абэ назвал условия заключения мирного договора и соглашения по Курилам. Он отметил, что у них с Владимиром Путиным есть твердое стремление поставить точку в этих вопросах.

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Проблема принадлежности Южных Курильских островов вызывает закономерные споры в российском обществе. Чаще всего задается простой вопрос - а нам-то зачем это надо? Россия не проиграла войну, чтобы отдавать в качестве репарации свои законные территории. Или, может быть, Япония предлагает взамен что-то настолько ценное, что эта «овчинка» стоит выделки? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU