Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров с оппозицией

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-30T12:13:58+03:00

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Николас Мадуро отметил, что его позицию по отношению к оппозиционным силам отличается конструктивностью. Он готов к диалогу с лидерами протестов.

«Я готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили во благо Венесуэлы - для мира и ее будущего»,- отметил венесуэльский лидер.

При этом переговоры с оппозиционерами президент Венесуэлы предложил провести с участием международных посредников, пишет РИА Новости.

В их роли должны выступить не те, кто отличается кардинальной позицией и в открытую призывает к государственному перевороту, а те, кто выступает за стабилизацию ситуации в Боливарианской Республике.

«Есть несколько правительств, организаций в мире, которые демонстрируют свою искреннюю озабоченность происходящим в Венесуэле, они призвали к диалогу», - заявил Мадуро, отметив, что именно их нужно привлечь для того, чтобы поддержать Венесуэлу в это непростое время.

Напомним, протесты в Венесэуле начались 21 января. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Россия поддерживает в этом ключе Николаса Мадуро, поскольку он был выбран народом на президентский срок и является единственным, кто наделен легитимной властью. Мадуро при этом отметил, что США не стесняясь содействуют госперевороту в его стране, нарушая все нормы закона и этики. При этом он поблагодарил армию Венесуэлы, которая сохраняет верность законному правительству.

ИСТОЧНИК KP.RU