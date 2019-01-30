2019-01-30T12:51:21+03:00
Общество

Apple внесена в реестр операторов персональных данных РФ

Роскомнадзор опубликовал соответствующие сведения
Ася РОМАНЧУК
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Apple внесена в реестр операторов персональных данных РФApple внесена в реестр операторов персональных данных РФФото: REUTERS
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Американская компания Apple впервые внесена в реестр операторов персональных данных РФ. На официальном портале Роскомнадзора сообщение о внесении в реестр появилось от29 декабря 2018 года.

В графе «сведения о местонахождении баз данных» указано «Россия». Это значит, что официально американская компания впервые признала локализацию персональных данных граждан РФ.

В пояснительной записке говорится, что компания Apple имела доступ и обрабатывала данные россиян с 29 декабря 2011 года. Становясь клиентом компании, человек дает свое согласие на хранение, обработку и использование имени, отчества, фамилии, номера телефона, почтового и электронного адреса, сообщает телеканал «360».

Сайт kp.ru писал, что Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил поправки в закон «Об информации», в рамках которого предусматривается свободная продажа своих персональных данных. ФРИИ также предлагает введение термин «деперсонализированные данные» и обеспечение их свободного обращения на рынке.

Ранее американская компания Apple подала апелляцию на решение китайского суда в Китае о временном прекращении продаж в КНР нескольких моделей айфонов. Об этом говорится в распространенном компанией заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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