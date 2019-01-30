2019-01-30T12:24:23+03:00
Происшествия

СК: Задержанный прямо в Совфеде сенатор Арашуков причастен к двум заказным убийствам в Карачаево-Черкесии

Речь идет об уголовных делах 2010 года
Татьяна СЫКОВА
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Арушуков задержан по подозрению в организации двух убийств. Фото: личная страница в соцсетяхАрушуков задержан по подозрению в организации двух убийств. Фото: личная страница в соцсетях
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Самого молодого представителя Совета Федерации задержали во время заседания 30 января. В здании СФ появились представители Следственного комитета и ФСБ, мероприятие перевели в закрытый режим, после чего 32-летнего сенатора вывели из здания и увезли на допрос.

Он рано начал карьеру в бизнесе и в политике. В 22 года он уже был главой района, в 31 год стал самым молодым сенатором, войдя в комитет СФ по экономической политике.

Однако на родине на представителя богатейшего семейства копились жалобы. Осенью прошлого года родственники убитых, лидера черкесского молодёжного движения Аслана Жукова и советника главы КРЧ Фраля Шебзухова, обвинили Рауфа Арашукова в заказе этих громких преступлений. Тогда в Черкесске собрали экстренный съезд представителей народа, после которого председатель Совета старейшин Абу Банов поддержал родных убитых.

В родной республике давно копились жалобы на представителя авторитетной семьи. Фото: личная страница в соцсетях

В родной республике давно копились жалобы на представителя авторитетной семьи. Фото: личная страница в соцсетях

Задержание высокопоставленного парламентария уже прокомментировали в Следственном комитете РФ. Там заявили, что оно прошло в рамках расследования возбужденных ранее уголовных дел по фактам двух убийств, совершенных в 2010 году в Карачаево-Черкесии.

«Это убийство заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Жукова А.Ю., убийство советника Президента Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова Ф.З-К», - сообщается на сайте ведомства.

Ведомство сообщило, что в ходе расследования получены сведения о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. Но сенатора еще подозревают и по другим статьям УК РФ.

Совет Федерации рассмотрел представление генпрокурора РФ и принял решение о лишении Арашукова статуса неприкосновенности и дал согласие на его привлечение в качестве обвиняемого. После соблюдения всех формальностей сенатора задержали. Известно, что "Единая Россия" приостановила членство Арушукова в партии.

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- Это решение, мне кажется, понятно. Этим решение Совет Федерации показал, что неприкасаемых в нашем государстве нет. Депутатская неприкосновенность не освобождает от детального расследования тех или иных действий сенатора, которые допущены как во время нахождения в Совфеде, так и тогда, когда он был вне парламента. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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