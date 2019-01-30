Сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком и запросил переводчика
Член Совета Федерации России Рауф Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком и потребовал предоставить ему переводчика на время допроса по делу об организации убийств и участии в преступной группировке.
Напомним, что ранее в среду, 30 января, сенатор был задержан прямо во время заседания верхней палаты парламента. Позже стало известно, что Следственный комитет РФ предъявил мужчине обвинения сразу по трем статьям, в числе которых давление на свидетелей. Правоохранители считают, что именно Арашуков в 2010 году организовал убийство лидера молодёжного движения Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова.
"Он допрашивается в качестве обвиняемого. Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен", - сообщается на сайте СК РФ.
Сайт kp.ru писал о том, что в тот же день был задержан и отец самого молодого сенатора Рауль Арашуков, который, по версии следствия, причастен к хищениям газа ПАО "Газпром" на сумму свыше 30 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU