2019-01-30T16:41:49+03:00
Происшествия

Сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком и запросил переводчика

В настоящий момент политика допрашивают по делу об организации убийств, давлению на свидетелей и участии в ОПГ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Рауф АрашуковСенатор Рауф АрашуковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Член Совета Федерации России Рауф Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком и потребовал предоставить ему переводчика на время допроса по делу об организации убийств и участии в преступной группировке.

Напомним, что ранее в среду, 30 января, сенатор был задержан прямо во время заседания верхней палаты парламента. Позже стало известно, что Следственный комитет РФ предъявил мужчине обвинения сразу по трем статьям, в числе которых давление на свидетелей. Правоохранители считают, что именно Арашуков в 2010 году организовал убийство лидера молодёжного движения Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова.

"Он допрашивается в качестве обвиняемого. Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен", - сообщается на сайте СК РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что в тот же день был задержан и отец самого молодого сенатора Рауль Арашуков, который, по версии следствия, причастен к хищениям газа ПАО "Газпром" на сумму свыше 30 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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