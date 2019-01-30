В Кремле оценили готовность Мадуро к ведению переговоров с оппозицией

СЕГОДНЯ 17:36 2019-01-30T17:36:47+03:00

При этом неизвестно, обращался ли Каракас к Москве с просьбой о посреднической помощи

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В Кремле высоко оценили заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который согласился сесть за стол переговоров с представителями оппозиции.

Сайт kp.ru писал о том, что глава Боливарианской Республики решил пойти на такой шаг ради "мира и будущего" своей страны.

"Сам по себе факт открытости президента Мадуро к диалогу, безусловно, заслуживает высокой оценки", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он не смог ответить на вопрос о том, обращался ли официальный Каракас к Москве с просьбой о предоставлении посреднической помощи в диалоге с оппозиционерами. Представитель Кремля указал на то, что данную информацию стоит уточнять в министерстве иностранных дел, передает ТАСС.

Напомним, что протесты против действующей власти начались в Венесуэле 21 января, а спустя несколько дней лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Настоящий же президент заявил, что госперевороту в его стране активно содействуют Соединенные Штаты.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU