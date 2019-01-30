Обвиняемого в убийствах сенатора Арашукова доставили в Басманный суд
Следователи просят избрать политику меру пресечения в виде заключения под арест
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Сенатор Рауф Арашуков доставлен в зал Басманного суда Москвы, где в среду, 30 января, в его отношении будет избрана мера пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что ранее Следственный комитет РФ ходатайствовал о заключении политика под арест по обвинению в организации убийств.
ИСТОЧНИК KP.RU
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