Обвиняемого в убийствах сенатора Арашукова доставили в Басманный суд

СЕГОДНЯ 20:02 2019-01-30T20:02:10+03:00

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Сенатор Рауф Арашуков доставлен в зал Басманного суда Москвы, где в среду, 30 января, в его отношении будет избрана мера пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ранее Следственный комитет РФ ходатайствовал о заключении политика под арест по обвинению в организации убийств.

ИСТОЧНИК KP.RU