2019-01-30T20:50:24+03:00
Политика

США не смогли получить украинский танк, обещанный им еще семь лет назад

Контракт на покупку "Оплота" был заключен в 2012 году, однако с того времени стоимость производства боевой машины сильно возросла
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Танк "Оплот". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир СиндеевТанк "Оплот". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Синдеев
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Украина так и не смогла предоставить Соединенным Штатам один-единственный танк "Оплот", контракт на покупку которого был подписан еще семь лет назад.

Ожидалось, что американцы получат боевую машину сразу после того, как Киев поставит Таиланду обещанную партию вооружения. О завершении данного контракта стало известно в марте прошлого года, однако в июне стало понятно, что США, похоже, не дождутся своего танка.

В блоге Центра анализа стратегий и технологий сообщается, что именно тогда госкомпания "Спецтехноэкспорт" подписала с Харьковским заводом имени Малышева мировое соглашение о разрыве договора купли-продажи и передачи машины США. Такое решение было принято, поскольку с 2012 года стоимость производства "Оплотов" выросла в четыре раза.

Стоит отметить, что Таиланд, который ранее также стал покупателем украинских танков, вовсе остался недоволен приобретением. Сайт kp.ru писал о том, что данная страна, как и Пакистан, уже отказалась от этой боевой машины, поскольку заявленные тактико-технические характеристики не соответствуют действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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