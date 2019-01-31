Украинского министра поздравили тортом в виде развалин Кремля

СЕГОДНЯ 06:07 2019-01-31T06:12:19+03:00

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Так ненавидит, что съесть готов - министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну на день рождения подарили торт в виде развалин московского Кремля. Фотографии с антироссийским десертом в соцсети выложила его пресс-секретарь Марина Томко.

"Поздравили министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА* съела звезду Спасской башни", - написала она в Facebook.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отмечает 40-летие на рабочем местеФото: СОЦСЕТИ

Свое сорокалетие Омелян отметил 30 января. Он неоднократно делал громкие и агрессивные антироссийские заявления. Так министр предложил соотечественникам не ездить в РФ на заработки. По его мнению, между Россией и Украиной нужно создать «санитарную границу», и в превую очередь блокировать железнодорожное сообщение. Он заявил, не понимает, чем могут заниматься украинцы «в отсталой, феодальной стране»

УПА* - Украинская повстанческая армия подпольная. Военная организация украинских националистов, которая во время Второй мировой войны действовала и против советских партизан, отрядов польского подполья. Признана экстремисткой организаций и запрещена на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU