Гуайдо рассказал о тайных встречах оппозиционеров с военными в Венесуэле

СЕГОДНЯ 07:50 2019-01-31T07:50:35+03:00

Оппозиционер в очередной раз заявил о том, для смены власти в боливарианской республике его сторонникам необходима поддержка со стороны армии

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о том, что его сторонники проводили тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности в республике. При этом он в очередной раз заметил, что для смены власти в стране необходимо, чтобы армия перестала поддерживать действующего президента Николаса Мадуро.

«Передача власти потребует поддержки со стороны ключевых воинских контингентов. Мы провели тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками служб безопасности. Мы предложили амнистию всем, кто не был признан виновным в преступлениях против человечности», - написал Гуайдо в своей статье, опубликованной газетой The New York Times.

Причем, как утверждает оппозиционер, большинство военных «согласны с тем, что тяготы, с которыми недавно столкнулась Венесуэла, неоправданны».

Кроме того, Гуайдо подчеркнул, что уже попросил ООН и ряд других международных организаций предоставить боливарианской республике поддержку в «смягчении последствий гуманитарного кризиса».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Однако армия осталась на стороне законного президента Николаса Мадуро. При этом Хуан Гуайдо уже не раз говорил о необходимости поддержки со стороны военных для смены власти в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU