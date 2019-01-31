Абэ: Япония не претендует на Курилы, но считает, что «четыре северных острова» в них не входят

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-31T10:53:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в четверг, 31 января, в Палате представителей - нижней палате парламента, ответил на призыв лидера компартии Кадзуо Сии, который заявил о необходимости добиваться от России передачи всего Курильского архипелага.

В частности, политик заметил, что Токио вообще не претендует на Курильские острова. «Наша страна отказалась от всех прав на Курильский архипелаг по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года. Поэтому мы не требуем возвращения этих островов», - сказал он.

При этом Абэ заметил, что переговоры с Россией ведутся по поводу «четырех северных островов», которые, как считают в Стране восходящего солнца, в Курилы не входят, а являются естественным продолжением японского острова Хоккайдо.

Также премьер Японии подчеркнул, что и Токио, и Москве «необходимо найти приемлемое для обеих сторон решение», передает Kyodo.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита Россия - АСЕАН в Сингапуре, в ходе которой была достигнута договоренность «активизировать переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года».

А в январе этого года лидеры двух стран в двадцать пятый раз обсудили мирный договор и опять ни к чему не пришли.

ЭКСПЕДИЦИЯ «КП»

Как мы ходили на Курилы

Экспедиция «Комсомольской правды» на Курилы состоялась при поддержке Русского географического общества, общества «Знание» России и компании «Гидрострой». Задача перед нами была поставлена непростая - создание «Энциклопедии Курильских островов» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU