В кабмине ФРГ рассказали, почему Германия поддерживает строительство «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 11:29 2019-01-31T11:29:43+03:00

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Несмотря на мощное давление, которое США оказывают на Германию и других западных партнеров, там поддерживают строительство российского газопровода «Северный поток-2». Об этом 31 января заявил уполномоченный кабмина ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе. Он отметил, что Европа нуждается в российском топливе. Для Германии этот вопрос приобретает актуальность из-за предстоящего отказа от каменного угля и атома.

«Мы в 2038 году откажемся от угля, мы откажемся от атома. Нам нужно 100-процентное энергообеспечение, нам нужен природный газ. Россия всегда оставалась надежным поставщиком, остается им сейчас», - сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкого чиновника.

Напомним, накануне в Германии заявили, что добыча природного газа в странах ЕС стремительно снижается, в то время как потребность в нем неуклонно растет. Россия обеспечивает 43 процента потребностей Европы в поставках. При этом российский газ остается самым привлекательным по цене.

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Администрация США после того, как ввела санкции против России, готовит санкции в отношении своих европейских союзников, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток-2». Дело дошло до открытого шантажа. На встрече с Ангелой Меркель в апреле президент США Дональд Трамп даже обещал ей отменить для Германиипошлины на сталь и алюминий, если она откажется от «Северного потока-2». Шантаж не прошел (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU