В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на Порошенко

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-31T15:23:28+03:00

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В четверг, 31 января, глава Управления государственной охраны (УГО) Украины Валерий Гелетей рассказал, сколько раз в прошлом году пытались убить президента страны Петра Порошенко. По его сведениям, в 2018 году удалось предотвратить 11 покушений на главу незалежной.

«В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства», - сказал Гелетей в эфире «Украинского радио», при этом никаких подробностей он не раскрыл.

Также глава УГО подчеркнул, что его ведомство сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ), подразделениями полиции и разведкой.

Кстати, отметим, ранее Порошенко не раз пропадал из поля зрения, и СМИ приходилось гадать, что случилось с политиком. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, украинские журналисты «потеряли» президента страны летом прошлого года. В августе они обратили внимание на то, что после празднования 1030-летия крещения Руси ни разу не видели главу незалежной. Причем на работе украинский лидер все это время также не появлялся. Между тем вскоре Порошенко нашелся: его заметили в одном из ресторанов Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU