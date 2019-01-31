В МИД Британии не исключили переноса сроков по Brexit

СЕГОДНЯ 17:03 2019-01-31T17:03:07+03:00

Стране может просто не хватить времени для утверждения необходимого законодательства

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Дата окончательного выхода Великобритании из состава Европейского союза может быть изменена. Такое заявление сделал министр иностранных дел королевства Джереми Хант.

По его словам, для переноса сроков британский парламент должен одобрить соответствующее соглашение с ЕС по выходу страны из объединения.

"Если мы в конечном счёте одобрим сделку за несколько дней до 29 марта, нам может понадобиться дополнительное время для утверждения необходимого законодательства", — цитирует The Guardian Ханта.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне парламент Великобритании подавляющим большинством голосов отклонил поправку, предусматривающую перенос сроков Brexit на три месяца. Против такой инициативы высказались 327 человек, поддержали ли же ее лишь 39 госдеятелей.

При этом было решено исключить из соглашения с Евросоюзом упоминание механизма североирландского "бэкстопа" - его планируют заменить "альтернативной договоренностью". Делается это с целью недопущения проведения жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

ИСТОЧНИК KP.RU