Более 90% жителей Курил считают неприемлемой передачу островов Японии

СЕГОДНЯ 20:09 2019-01-31T20:09:20+03:00

По мнению участников опроса, вопрос принадлежности данных территорий уже давно решен

Изменить размер текста: A A

Подавляющее большинство житель Курил выступают категорически против передачи южной части островов в распоряжение Японии. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"В вопросе передачи южных островов Японии жители Курил выступают солидарно: 93 процента респондентов считают такое требование неприемлемым". - говорится в пресс-выпуске, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

При этом среди всех россиян доля тех, кто выступает категорически против разделения территорий, составляет всего 77%.

Возвращаясь же к жителям Курил, стоит отметить, что 85% из них считают вопрос принадлежности данных территорий уже давно решенным. Респонденты заявили, что возможность передачи островов Японии даже не должна рассматриваться. Большинство (89%) также убеждены в том, что Россия не должна отдавать ни один из спорных участков Курильской гряды.

Сайт kp.ru писал о том, что в самой Японии тоже проводили опросы на эту тему. Так, оказалось, что большинство жителей островного государства не надеются получить даже часть Курил - Шикотан и Хабомаи.

ИСТОЧНИК KP.RU