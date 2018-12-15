2018-12-15T08:46:12+03:00
Экономика

США повысят пошлины на китайские товары 2 марта

Как и ожидалось, тарифы на импорт продукции из Китая возрастут с 10% до 25%
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США перенесли дату запланированного повышения импортных пошлин на китайскую продукцию на $200 млрдСША перенесли дату запланированного повышения импортных пошлин на китайскую продукцию на $200 млрдФото: REUTERS
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Соединенные Штаты все же повысят ввозные пошлины на китайские товары с 10% до 25%, только дату повышения перенесли с 1 января на 2 марта нового 2019 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис американского торгового представителя Роберта Лайтхазера.

Издание отмечает, что соответствующее изменение в пятницу, 14 декабря, было внесено в Федеральный реестр правительственных документов США. Общая сумма облагаемой повышенными тарифами китайской продукции осталась прежней, 200 миллиардов долларов.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, на полях саммита G20 в Аргентине президент США провел, по его словам, «очень успешную» встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. После переговоров с китайской делегацией Дональд Трамп объявил, что он не станет поднимать пошлины на товары из Поднебесной после 1 января нового года.

Правда, с условием: если в следующие 90 дней Вашингтону не удастся договориться с Пекином по некоторым торговым вопросам, 10-процентные пошлины вырастут до 25%.

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