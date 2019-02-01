Италия не признаёт Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы

СЕГОДНЯ 01:30 2019-02-01T01:38:17+03:00

В итальянском МИД напомнили о принципе невмешательства, который поддерживается ООН

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Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано заявил, что его страна не признаёт спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы, потому что не считает возможным вмешиваться во внутренние дела другого государства.

«Италия не признает Гуаидо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства, и он поддерживается ООН», - сказал он в интервью телеканалу TV2000, комментируя принятую накануне резолюцию Европарламента..

При этом замглавы итальянского МИД отметил, что сейчас главная задача – не допустить, чтобы в Венесуэле повторился «ливийский сценарий».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 31 декабря, комиссия Европарламента одобрила резолюцию по Венесуэле, в которой содержится призыв к странам Евросоюза признать Хуана Гуаидо временным и.о. президента Венесуэлы, то есть легитимным главой латиноамериканского государства.

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