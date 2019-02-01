2019-02-01T12:13:41+03:00
Политика

Швеция выделила 6,5 миллионов евро на гуманитарную помощь Венесуэле

На эти деньги закупили чистую воду, продукты питания и лекарства
Татьяна СЫКОВА
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Пока Гуаидо борется за власть, жителям страны начали выделять гуманитарную помощь.Пока Гуаидо борется за власть, жителям страны начали выделять гуманитарную помощь.Фото: REUTERS
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Власти Венесуэлы не объявили о чрезвычайной гуманитарной ситуации, именно поэтому оказание помощи пока затруднено. Однако власти Швеции уже заявили, что выделили на эти цели 6,5 миллионов евро. В Боливарианскую Республику доставят чистую воду, продукты питания, а также медикаменты. Об этом сообщили представители Шведского международного агентства по развитию сотрудничества (Sida). Они отметили, что эта помощь будет оказана гражданам внутри страны и за ее пределами.

«В 9 из 10 больниц есть острый недостаток лекарств и расходных материалов. Из десяти отделений неотложной помощи, интенсивной терапии или операционных работает только одно», - сообщает Sida.

Шведские активисты намерены усилить поддержку отделения Международного Красного Креста в Венесуэле, пишет РИА Новости.

Напомним, острая политическая и социальная ситуация в этой стране Латинской Америки создалась из-за противостояния действующего президента Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Последний сменил риторику, сделав заявление в адрес России и Китая, которые настаивают на нелегитимности оппозиционера, объявившего себя временным президентом страны. Гуаидо заявил, что смена власти в Венесуэле будет выгодна российским и китайским властям.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 31 января Европарламент признал Гуаидо легитимным главой Венесуэлы. Его также признали США, Канада, Бразилия Грузия... Китай, Россия, Турция, Боливия и другие страны настаивают, что законным главой является выбранный народом Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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