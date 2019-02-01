2019-02-01T08:37:51+03:00
Политика

Гуаидо заявил, что России будет выгодна смена власти в Венесуэле

Противник Николаса Мадуро заверил, что новое правительство сохранит все обязательства перед кредиторами
Татьяна СЫКОВА
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Гуаидо сменил риторику.Гуаидо сменил риторику.Фото: REUTERS
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Хуан Гуаидо пытается заручиться поддержкой мировых лидеров. Если изначально глава оппозиции Боливарианской республики говорил своим западным спонсорам, что придя к власти он разорвет все заключенные контракты с Россией, то, видя, что госпереворот несколько затянулся, он сменил враждебную риторику на позицию «и нашим, и вашим».

В интервью Reuters Хуан Гуаидо заявил, что смена власти в Венесуэле будет выгодна в том числе России и Китаю, которые являются основными внешнеторговыми партнерами страны, и на минуточку, ее главными кредиторами. По утверждению Гуаидо, перемены будут «благоприятствовать» более тесным связям.

«Россию и Китай должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима. Мадуро на защищает интересы Венесуэлы, он не защищает чьи-либо инвестиции, а потому не должен быть выгоден для этих стран», - заявил 35-летний политик.

Глава оппозиции также заявил, что в случае его победы, новое правительство возьмет на себя «ответственность» и все обязательства, принятые Венесуэлой ранее, в том числе долговые. Среди кредиторов, как отмечается, есть и российские компании.

В то же время Гуаидо надеется перехватить у Николаса Мадуро контроль над государственной нефтяной компании PDVSA. Ранее власти США в качестве одной из мер давления, наложили на венесуэльскую госкорпорацию жесткие санкции.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 31 января Европарламент признал Гуаидо легитимным главой Венесуэлы. Его также признали США, Канада, Бразилия Грузия... Китай, Россия, Турция, Боливия и другие страны настаивают, что законным главой является выбранный народом Мадуро. Накануне МИД Италии заявило, что не признает Гуаидо временным президентом Венесуэла, там напомнили о принципе невмешательства в дела другой страны, поддерживаемом ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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