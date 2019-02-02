Гуайдо заявил о желании построить взаимовыгодные отношения с Китаем

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-02T11:03:38+03:00

Оппозиционный лидер Венесуэлы рассчитывает на то, что Пекин вступит с ним в диалог "как можно скорее"

Изменить размер текста: A A

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы и по совместительству оппозиционный лидер Хуан Гуаидо, который ранее провозгласил себя временным главой государства, выразил желание установить продуктивные отношения с Китаем.

Политик заявил, что рассчитывает начать диалог с Пекином "как можно скорее", поскольку поддержка со стороны этой страны очень важна для экономической стабильности Каракаса.

"Китай является ключевым глобальным игроком, и мы хотим возобновить продуктивные и взаимовыгодные отношения с ним", — цитирует South China Morning Post Гуайдо.

При этом оппозиционер в очередной раз подчеркнул, что в случае официального вступления на пост президента Венесуэлы он сделает увеличение инвестиций своей первоочередной задачей.

Стоит отметить, что Европарламент уже признал Гуайдо легитимным главой Боливарианской Республики. Такого же мнения придерживаются США, Канада, Бразилия и другие страны. В свою очередь, Россия, Китай, Турция, Италия и Боливия считают законным президентом Николаса Мадуро, который был выбран народом в ходе голосования.

Несмотря на это, оппозиционер все же надеется завоевать расположение Пекина и Москвы. Сайт kp.ru писал о том, что ранее он направил России и Китаю письма с объяснением, почему им невыгодно поддерживать Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU