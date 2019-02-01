2019-02-01T14:04:19+03:00
Политика

Песков: Россия признает Гуайдо исключительно спикером парламента Венесуэлы

Пресс-секретарь президента также заявил, что Москва не получала никаких писем от самопровозгласившего себя президента Боливарианской республики
Елена Гильманова
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоЛидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоФото: REUTERS
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва считает Хуана Гуаидо спикером парламента Венесуэлы и не признает его в статусе временного президента республики.

«Главой государства является господин Мадуро, который является и правительство которого являются собственно нашими партнерами в Венесуэле", - сообщил он.

Также Песков добавил, что в Кремле пока не получала никакого письма от Гуаидо, в котором он убеждал в необходимости отказаться от поддержки Мадуро. Однако пресс-секретарь отметил, что с посланием обязательно ознакомятся, если таковое поступит.

Напомним, что ранее провозгласивший себя президентом Гуаидо, пытаясь заручиться поддержкой мировых лидеров заявил, что смена власти в Венесуэле будет выгодна в том числе России и Китаю, которые являются основными внешнеторговыми партнерами страны. Он также сообщил, что направил послание Пикину и Москве с объяснением почему им невыгодно поддерживать Мадуро.

Напомним, что 23 января лидер венесуэльской оппозиции объявил себя исполняющим обязанности главы государства. 31 января Европарламент признал Гуаидо легитимным главой Венесуэлы. Его также признали США, Канада, Бразилия, Грузия и многие другие страны. Китай, Россия, Турция, Боливия настаивают, что законным главой является выбранный народом Мадуро. Накануне МИД Италии заявил, что не признает Гуаидо временным президентом Венесуэла, там напомнили о принципе невмешательства в дела другой страны, поддерживаемом ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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