Россия приостанавливает участие в ДРСМД
Россия приостановила свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое решение стало зеркальным ответом на позицию Соединенных Штатов по данному соглашению.
Напомним, днем ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что, начиная со 2 февраля, Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по ДРСМД. При этом политик в очередной раз обвинил в случившемся Россию, которая якобы нарушают пункты соглашения.
"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", — отреагировал на заявление своего коллеги президент РФ Владимир Путин.
Он также подчеркнул, что Москва не собирается ввязываться в новую гонку вооружений, поскольку это затратно, и поручил министру оборону Сергею Шойгу представить ему бюджетную корректировку, которая позволит реализовать ответные меры в объемах уже обозначенного бюджета, передает РИА Новости.
Договор о РСМД был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 5500 километров. Ранее сайт kp.ru высказывал предположение о том, чем может закончиться разрыв данного соглашения для России и всего остального мира.
МНЕНИЕ
Ответ на ответ: почему США выходят из ракетного договора
Наш колумнист Владимир Демченко считает, что причиной такого нелогичного решения Вашингтона стали успехи российского ВПК. И в частности - ракета «Авангард», созданная в ответ на развертывание американской ПРО (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU