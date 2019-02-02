2019-02-02T12:18:57+03:00
Политика

Россия приостанавливает участие в ДРСМД

Меры Москвы на решение Вашингтона по данному договору будут зеркальными
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД. Фото: Алексей Никольский ТАССПутин объявил о приостановке участия в ДРСМД. Фото: Алексей Никольский ТАСС
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Россия приостановила свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое решение стало зеркальным ответом на позицию Соединенных Штатов по данному соглашению.

Напомним, днем ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что, начиная со 2 февраля, Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по ДРСМД. При этом политик в очередной раз обвинил в случившемся Россию, которая якобы нарушают пункты соглашения.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", — отреагировал на заявление своего коллеги президент РФ Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что Москва не собирается ввязываться в новую гонку вооружений, поскольку это затратно, и поручил министру оборону Сергею Шойгу представить ему бюджетную корректировку, которая позволит реализовать ответные меры в объемах уже обозначенного бюджета, передает РИА Новости.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 5500 километров. Ранее сайт kp.ru высказывал предположение о том, чем может закончиться разрыв данного соглашения для России и всего остального мира.

МНЕНИЕ

Ответ на ответ: почему США выходят из ракетного договора

Наш колумнист Владимир Демченко считает, что причиной такого нелогичного решения Вашингтона стали успехи российского ВПК. И в частности - ракета «Авангард», созданная в ответ на развертывание американской ПРО (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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