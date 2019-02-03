Опубликовано видео последнего концерта Децла

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-03T09:04:46+03:00

На записи рэпер исполняет один из своих главных хитов «Вечеринка» [видео]

Изменить размер текста: A A

В воскресенье в сети появилось видео последнего концерта Децла, скончавшегося в возрасте 35 лет.

Запись была сделана в Ижевске, где рэпер выступал в ночь на 3 февраля. Именно после этого выступления у музыканта, по словам его концертного директора, остановилось сердце. На опубликованных кадрах Децл исполняет свой хит «Вечеринка», сделавший его популярным в начале 2000-х годов.

Последний концерт Децла.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром стало известно о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл. Печальную новость сообщил в соцсетях отец музыканта Александр Толмацкий. А чуть позже концертный директор исполнителя Павел Беленец подтвердил смерть музыканта, уточнив при этом, что тот скончался от остановки сердца после выступления в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU