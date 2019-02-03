Опубликовано видео последнего концерта Децла
В воскресенье в сети появилось видео последнего концерта Децла, скончавшегося в возрасте 35 лет.
Запись была сделана в Ижевске, где рэпер выступал в ночь на 3 февраля. Именно после этого выступления у музыканта, по словам его концертного директора, остановилось сердце. На опубликованных кадрах Децл исполняет свой хит «Вечеринка», сделавший его популярным в начале 2000-х годов.
Последний концерт Децла.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром стало известно о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл. Печальную новость сообщил в соцсетях отец музыканта Александр Толмацкий. А чуть позже концертный директор исполнителя Павел Беленец подтвердил смерть музыканта, уточнив при этом, что тот скончался от остановки сердца после выступления в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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