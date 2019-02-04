Пропавший самолет Салы обнаружен на дне Ла-Манша

СЕГОДНЯ 01:58 2019-02-04T01:58:44+03:00

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На дне пролива Ла-Манш обнаружены обломки самолета, перевозившего футболиста Эмилиано Сала. Об этом в воскресенье сообщил руководитель частной поисковой операции ученый-океанограф Дэвид Мернс.

По его словам, части самолета, которым управлял пилот Дэвид Ибботсон, рано утром 3 февраля нашло судно FPV Morven.

"Семьи Эмилиано Сала и Дэвида Ибботсона были извещены полицией. Отделение расследования авиационных происшествий выступит завтра с заявлением. Сегодня мы скорбим вместе с семьями и друзьями Эмилиано и Дэвида", - написал он в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что вечером 22 января аргентинский нападающий вылетел из Нанта в расположение своего нового клуба "Кардифф", который купил его за рекордные 20 млн евро. Перелет через пролив он совершал на частном легкомоторном самолете Piper-Malibu, который неожиданно исчез с экранов радаров.

Перед взлетом Сала отправил своим друзьям аудиосообщение, в котором выразил беспокойство относительно состояния самолета. Футболист прямо говорил о том, что боится лететь на нем.

ИСТОЧНИК KP.RU