2019-02-04T08:46:09+03:00
Происшествия

Пожар в элитном доме в Москве начался в квартире дочери Юрия Башмета

Также в здании могут проживать Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская и Никас Сафронов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Угрозы для соседних зданий нетУгрозы для соседних зданий нетФото: скриншот с видео
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Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы возник в квартире под номером 180, которая принадлежит дочери российского дирижера Юрия Башмета.

В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Музыкант приобрел это жилье еще несколько лет назад у американца Джефри Свит Баума. С тех пор в квартире на пятом этаже с видом на Кремль проживала дочь мужчины Ксения. Известно, что в этом же элитном строении находятся апартаменты актрисы Ингеборги Дапкунайте. Также здесь могут проживать оперная певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов, передает телеканал "360".

На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

Напомним, что этой ночью в старинном здании 1912 года возник пожар. Сотрудникам МЧС почти удалось локализовать возгорание, когда огонь вдруг перекинулся на шестой этаж. К настоящему моменту пламенем охвачена площадь более 2 тысяч кв. метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его тушение серьезно осложняется наличием деревянных перекрытий, а также сложных перепланировок. Многие квартиры в этом здании занимают сразу несколько этажей.

В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Сайт kp.ru писал о том, что жертвами происшествия уже стали четыре человека. При этом спасти удалось 42-ух жителей дома, среди которых двое детей. Угрозы для соседних зданий пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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