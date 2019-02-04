Названы вероятные причины пожара в доме на Никитском бульваре в Москве

СЕГОДНЯ 09:15 2019-02-04T09:15:34+03:00

Названы основные версии пожара на Никитском бульваре в Москве Фото: скриншот с видео

Специалисты считают, что причиной пожара в доме на Никитском бульваре в Москве могло стать возгорание старой проводки или неосторожное обращение с огнем

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Причиной пожара в доме на Никитском бульваре в Москве могло стать возгорание старой проводки или неосторожное обращение с огнем. К такому выводу пришли специалисты после обследования места происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689827" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Напомним, что пожар в элитной постройке 1912 года возник минувшей ночью на пятом этаже в квартире, которая принадлежит дочери известного музыканта Юрия Башмета. Огонь быстро распространился на площади более 2 тысяч кв. метров и охватил другие этажи. Тушение пожара серьезно осложняло наличие деревянных перегородок и сложные перепланировки. Некоторые квартиры включают в себя сразу несколько ярусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689826" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Сайт kp.ru писал о том, что жертвами пожара стали четыре человека. Согласно данным источника ФАН, все они - взрослые люди, которые задохнулись от дыма. Еще 42-ух человек, удалось спасти. Среди них несколько несовершеннолетних.

В настоящее время пожар ликвидирован. На месте работают специалисты. Ведется работа по разбору завалов. Известно, что в этом же доме могут находиться квартиры других медийных личностей, в частности, актрисы Ингеборги Дапкунайте, оперной певицы Любови Казарновской и художника Никаса Сафронова. Пострадало ли их жилье от огня неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689829" frameborder="0"></iframe> На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

ИСТОЧНИК KP.RU