2019-02-04T09:15:34+03:00
Происшествия

Названы вероятные причины пожара в доме на Никитском бульваре в Москве

Специалисты считают, что причиной пожара в доме на Никитском бульваре в Москве могло стать возгорание старой проводки или неосторожное обращение с огнем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Названы основные версии пожара на Никитском бульваре в МосквеНазваны основные версии пожара на Никитском бульваре в МосквеФото: скриншот с видео
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Причиной пожара в доме на Никитском бульваре в Москве могло стать возгорание старой проводки или неосторожное обращение с огнем. К такому выводу пришли специалисты после обследования места происшествия.

В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Напомним, что пожар в элитной постройке 1912 года возник минувшей ночью на пятом этаже в квартире, которая принадлежит дочери известного музыканта Юрия Башмета. Огонь быстро распространился на площади более 2 тысяч кв. метров и охватил другие этажи. Тушение пожара серьезно осложняло наличие деревянных перегородок и сложные перепланировки. Некоторые квартиры включают в себя сразу несколько ярусов.

В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Сайт kp.ru писал о том, что жертвами пожара стали четыре человека. Согласно данным источника ФАН, все они - взрослые люди, которые задохнулись от дыма. Еще 42-ух человек, удалось спасти. Среди них несколько несовершеннолетних.

В настоящее время пожар ликвидирован. На месте работают специалисты. Ведется работа по разбору завалов. Известно, что в этом же доме могут находиться квартиры других медийных личностей, в частности, актрисы Ингеборги Дапкунайте, оперной певицы Любови Казарновской и художника Никаса Сафронова. Пострадало ли их жилье от огня неизвестно.

На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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