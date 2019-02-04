Marvel показала новые тизеры фильмов "Мстители: Финал" и "Капитал Марвел"

СЕГОДНЯ 09:41 2019-02-04T09:41:32+03:00

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Студия Marvel представила новые тизеры своих долгожданных фильмов, премьера которых запланирована на весну 2019 года. Речь идет о завершающей части популярной франшизы о супергероях, которая получила название "Мстители: Финал", и о киноленте "Капитан Марвел", повествующей о событиях той же вселенной.

Мстители: Финал специальный видеоролик.В кино с 25 апреля 2019 года

В описании к 30-секундным роликам, опубликованным на Youtube-канале компании, говорится о том, что в первом фильме людям и другим существам со сверхспособностями придется разобраться с проблемой, которая встала перед ними в предыдущем эпизоде серии. Напомним, что могущественный титан Танос уничтожил половину всего живого не только на Земле, но и во всей галактике. Супергероям придется противостоять разрушительной силе злодея и сойтись в новой масштабной битве.

Капитан Марвел специальный видеоролик.На экранах - весной 2019! (16+)

В фильме же под названием "Капитан Марвел" речь пойдет об одном из самых могущественных персонажей данной киновселенной - пилоте военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс. После боя с инопланетянами девушка обретает невероятную суперсилу и становится неуязвимой. Однако теперь ей предстоит научиться использовать свои способности, чтобы противостоять новому врагу.

Сайт kp.ru писал о том, что главную роль в этом фильме исполнит актриса Бри Ларсон. Ранее она уже была представлена в образе супергероини в трейлерах киноленты.

ИСТОЧНИК KP.RU