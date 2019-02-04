2019-02-04T09:41:32+03:00
Звезды

Marvel показала новые тизеры фильмов "Мстители: Финал" и "Капитал Марвел"

Специальные 30-секундные ролики лишь подогревают интерес зрителей к весенним премьерам [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кадр из фильма "Капитан Марвел"Кадр из фильма "Капитан Марвел"Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Студия Marvel представила новые тизеры своих долгожданных фильмов, премьера которых запланирована на весну 2019 года. Речь идет о завершающей части популярной франшизы о супергероях, которая получила название "Мстители: Финал", и о киноленте "Капитан Марвел", повествующей о событиях той же вселенной.

Мстители: Финал специальный видеоролик.В кино с 25 апреля 2019 года

В описании к 30-секундным роликам, опубликованным на Youtube-канале компании, говорится о том, что в первом фильме людям и другим существам со сверхспособностями придется разобраться с проблемой, которая встала перед ними в предыдущем эпизоде серии. Напомним, что могущественный титан Танос уничтожил половину всего живого не только на Земле, но и во всей галактике. Супергероям придется противостоять разрушительной силе злодея и сойтись в новой масштабной битве.

Капитан Марвел специальный видеоролик.На экранах - весной 2019! (16+)

В фильме же под названием "Капитан Марвел" речь пойдет об одном из самых могущественных персонажей данной киновселенной - пилоте военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс. После боя с инопланетянами девушка обретает невероятную суперсилу и становится неуязвимой. Однако теперь ей предстоит научиться использовать свои способности, чтобы противостоять новому врагу.

Сайт kp.ru писал о том, что главную роль в этом фильме исполнит актриса Бри Ларсон. Ранее она уже была представлена в образе супергероини в трейлерах киноленты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правительству поручено создать дорожные карты по механизму "регуляторной гильотины"
СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в элитном доме Москвы
Пассажир упал под поезд на станции метро "Новокузнецкая"
Названы вероятные причины пожара в доме на Никитском бульваре в Москве
Не менее 28 мигрантов погибли при крушении судна у Багамских островов
Маск опубликовал видео с испытаний двигателя для космического корабля
Катар выделил $2 млн на поддержку деятельности «Белых касок» в Сирии
Пожар в элитном доме в Москве начался в квартире дочери Юрия Башмета
WSJ: Трамп готовится объявить кандидатов на ключевые посты в Пентагоне
Экс-министр рассказал, к чему пришла обманутая Западом Украина
Погода в Москве на 4 февраля 2019 года: ожидается мокрый снег
Канадец выиграл в национальную лотерею $25,5 млн
Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака
В Афинах анархисты облили краской посольство Италии
В Домодедово самолет выкатился с места стоянки на грунт
Уменьшенные дорожные знаки установят по всей России
Число жертв пожара на Никитском бульваре выросло до двух человек
В суворовском училище в Ульяновске назвали причину эхинококкоза у курсантов
В Калифорнии самолет рухнул на жилые дома
США в семь раз увеличат число военнослужащих на границе с Мексикой
В Москве в результате пожара на Никитском бульваре погиб один человек
Самолет рейса Белград - Москва экстренно сел в Будапеште
Пропавший самолет Салы обнаружен на дне Ла-Манша
Число жертв пожара на трубопроводе в Мексике увеличилось до 125 человек