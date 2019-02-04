2019-02-04T11:59:49+03:00
Происшествия

Ингеборга Дапкунайте не выходит на связь после пожара в «звездном доме» в Москве

Агент актрисы призналась, что не может до нее дозвониться [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Квартира Ингеборге Дапкунайте находилась в том крыле дома, где начался пожарКвартира Ингеборге Дапкунайте находилась в том крыле дома, где начался пожарФото: Евгения ГУСЕВА
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Пожар в доме на Никитском бульваре в столице унес жизни шести человек. Пока их личности не называют, но не секрет, что дом считается «звездным». Здесь находятся квартиры многих известных актеров и состоятельных людей.

Агент актрисы Ингеборге Дапкунайте призналась, что не может дозвониться до своей начальницы. Раиса Фомина подтвердила, что квартира артистки находится в жилом доме в Калашном переулке Москвы. Именно в этом крыле начался пожар.

- Я пока ничего не могу вам сказать, потому что я пока не могу ей дозвониться. Не знаю вообще ничего — где, что произошло, в какой части дома, - рассказала ФАН агент актрисы.

Все надеются, что в ближайшее время звезда выйдет на связь. Жертвами пожара на данный момент стали шесть человек, 42-х жильцов удалось эвакуировать пожарным.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели людей при пожаре. Одной из причин, по которой огонь так стремительно распространился в доме, стали старые деревянные перекрытия.

Всего в данном жилом доме расположено более 100 квартир. Само здание 1912 года постройки относится к объектам культурного наследия. Одна из квартир в здании принадлежит дочери Юрия Башмета Ксении, недвижимостью также владеют Никас Сафронов и, по неподтвержденным данным, Любовь Казарновская.

Пожарные отметили, что потушить огонь было сложно, так как в доме очень много перепланировок. А на 7 этаже были расположены двух- и трехъярусные квартиры. Горение происходило в завалах. Многие очевидцы слышали хлопки, сообщает Утро.ру.

Пожар в звездном доме в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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