Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-04T12:01:18+03:00

Сотрудники МЧС обнаружили под завалами дома на Никитском бульваре еще несколько тел

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Число жертв пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы увеличилось до шести человек. Сотрудники МЧС обнаружили под завалами исторического строения еще несколько тел. Об этом сообщил представитель экстренных служб города.

"При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела еще двух погибших", - передает РИА Новости со ссылкой на собеседника агентство.

Известно также, что несколько человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара, который вспыхнул в элитном жилом доме в центре Москвы в ночь на понедельник, 4 февраля.

Напомним, что возгорание возникло в квартире на пятом этаже, в которой проживает дочь дирижера Юрия Башмета. Находилась ли она дома в момент инцидента неизвестно.

Предполагается, что причиной происшествия могло стать возгорание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. Однако официальная версия пока не озвучена. К настоящему моменту пожар удалось ликвидировать. На месте работают специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689827" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU