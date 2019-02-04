СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-04T12:35:21+03:00

Кабмин готов принять документ после того, как его доработают с учетом высказанных замечаний

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Российское правительство поддержало законопроект об устойчивой работе рунета, однако его принятие станет возможно лишь после доработки отдельных положений. Все высказанные в ходе обсуждения замечания должны быть учтены ко второму чтению документа. Об этом говорится в отзыве кабмина.

"Законопроектом предлагается оснащать сети связи техническими средствами противодействия угрозам, однако не регламентируются вопросы эксплуатации и модернизации этих средств, в том числе в части финансового обеспечения данных процессов, а также ответственности за нанесенный ущерб при сбоях в работе сетей связи", - передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Там же подчеркивается, что в проекте присутствует неопределенность относительно того, какие именно угрозы устойчивости подразумеваются. Кроме того, функциями регулятора должно быть наделено министерство цифрового развития, связей и массовых коммуникаций или правительство, но никак не Роскомнадзор, как указано в инициативе.

Сайт kp.ru писал о том, что принятие данного законопроекта позволит сделать технические уточнения отдельных элементов российской интернет-сети, а также позволит защитить рунет в случае возникновения угрозы из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU