2019-02-04T18:14:45+03:00
Происшествия

Башмет рассказал подробности пожара в доме на Никитском бульваре в Москве

Изначально предполагалось, что источник возгорания находился в квартире дочери дирижера [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пожар в «звездном» доме на Никитском бульваре произошел в ночь на понедельник, 4 февраляПожар в «звездном» доме на Никитском бульваре произошел в ночь на понедельник, 4 февраляФото: ТАСС
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Дирижер Юрий Башмет рассказал подробности о пожаре в доме на Никитском бульваре в Москве, в котором живет его 38-летняя дочь. По его словам, Ксения «вообще не уверена», что возгорание произошло в ее квартире.

«Няня сказала: "Там что-то оранжевое мерцает". Выглянули, а уже задымление бешеное. Она (дочь) вообще не уверена, что это у нее началось. Она говорит, что это вообще кошмар какой-то, какие-то хлопки, все падало, огонь сумасшедший», - сказал музыкант в эфире телеканала «России 24».

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар в «звездном» доме на Никитском бульваре начался в ночь на понедельник, 4 февраля. А вскоре ему был присвоен повышенный уровень сложности. При этом ликвидировать возгорание удалось лишь к утру. По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек, в том числе один ребенок.

Стоит отметить, что первоначально сообщалось, что источник пожара находился в квартире дочери Башмета.

Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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