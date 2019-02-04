Все погибшие при пожаре в доме на Никитском бульваре жили в одной коммуналке

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы начался не в квартире 38-летней дочери российского музыканта Юрия Башмета, как сообщалось изначально, а в расположенной над ней коммуналке.

Согласно данным источника "Комсомольской правды", причиной возгорания в историческом здании стало тление проводки. Она начала дымить еще в квартире №48, которая находится на шестом этаже строения. Огонь быстро распространился по помещениям и деревянным перекрытиям, в результате чего пол обрушился, и уже на пятом этаже в квартире №44 началось открытое горение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689826" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Все семь жителей коммуналки, находившиеся дома в момент трагедии, погибли. Никто не смог выбраться из плотного задымления. Что касается дочери дирижера Ксении, то она вместе с двумя детьми успела выбежать из дома, до того, как случилось непоправимое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

Сайт kp.ru писал о том, что к настоящему моменту известно о семи погибших. По меньшей мере шестеро из них являлись жителями коммунальной квартиры. Среди жертв трагедии есть маленький ребенок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689899" frameborder="0"></iframe> Пожар в элитном доме в Москве унёс жизни 6 человек.

В настоящий момент на месте работают медики и спасатели. Ведется пролив тлеющего строения. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания. По факту гибели людей уже возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689829" frameborder="0"></iframe> На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

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