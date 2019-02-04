2019-02-04T20:15:16+03:00
Общество

Вдова Децла анонсировала выход его нового клипа

Как заявила Юлия Толмацкая, видео будет размещено на Youtube в день прощания с рэпером
Дарья ИВАШКИНА
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Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Фото: Сергей Бобылев/ТАССКирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Вдова Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл, анонсировала выход посмертного клипа рэпера. По словам Юлии Толмацкой, видео на песню ее мужа, снятое незадолго до его смерти, будет размещено на Youtube в день прощания с музыкантом, 6 февраля.

«Шестого февраля, среда, в Youtube на канале Detsl aka Le Truk, около девяти утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит», - написала Толмацкая в своем Instagram. При этом она отметила, что начало церемонии прощания с рэпером, которая пройдет в тот же день в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, запланировано на 11:00 мск.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Децл скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Музыканту стало плохо после выступления. Печальную новость сообщил его отец Александр Толмацкий. А чуть позже концертный директор исполнителя Павел Беленец назвал предварительную причину смерти рэпера. По его словам, у Кирилла произошла остановка сердца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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