Комплекс «Искандер-М» получит новые типы ракет

СЕГОДНЯ 22:35 2019-02-04T22:35:39+03:00

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В понедельник, 4 февраля, стало известно о модернизации оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Как заявил председатель научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Роман Спирин, российские специалисты намерены разрабатать новые типы ракет для ОТРК. Эти боеприпасы будут функционировать по принципу «выстрелил - забыл».

Более того, как пишет полковник в статье, опубликованной в тематическом сборнике «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации-2018», в настоящее время ведутся работы, которые направлены на модернизацию оперативно-тактического комплекса в целом. В частности, планируется улучшить тактико-технических характеристики «Искандер-М». Как ожидается, в ближайшем будущем ОТРК смогут функционировать в любых погодных условиях и гарантированно преодолевать системы противоракетной обороны противника.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе появилась информация о том, что сухопутные войска Вооруженных сил (ВС) России полностью перейдут на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU