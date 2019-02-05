Кокорин написал открытое письмо, в котором раскаялся за свои поступки
Спустя четыре месяца нахождения в следственном изоляторе нападающий питерского ФК "Зенит" Александр Кокорин решил публично раскаяться в своих поступках и извиниться перед коллегами и болельщиками.
Футболист написал открытое письмо, в котором признал, что подвел одноклубников и весь тренерский штаб, ведь теперь не может помогать им в процессе соревнований и тренировок.
"Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной", - говорится в письме.
Кокорин подчеркнул, что теперь он "полностью усвоил" урок и готов загладить весь причиненный вред. Этому намерению особенно способствует нахождение в тюрьме. По словам футболиста, он очень хотел бы поскорее выйти на волю, чтобы получить возможность заниматься спортом и проводить свободное время с семьей.
"Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша", - приводит РИА Новости текст письма.
Напомним, что Александр Кокорин попал за решетку по обвинению в хулиганстве. В начале октября он оказался замешан в двух потасовках с участием также своего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
Сайт kp.ru писал о том, что вопрос продления ареста спортсменам будет решаться в начале февраля, пока же игрок "Зенита" постоянно лечится - то простуда, то больное колено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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