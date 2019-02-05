ГИБДД о трагичном ДТП в Калужской области: "Должна быть база данных, в которой можно найти информацию по каждому перевозчику"

СЕГОДНЯ 19:22 2019-02-05T20:31:59+03:00

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о том, с помощью чего можно снизить риск трагедий на российских дорогах [видео]

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В эфире Радио "Комсомольская правда" в программе "Россия в движении" побывал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин. Он прокомментировал ситуацию вокруг ДТП В Калужской области, в результате которого погибли дети.

- За последний год мы наблюдаем тенденцию снижения количества погибших в результате ДТП, однако, количество самих происшествий пока снижать гораздо труднее. Для того, чтобы снизить их количество, необходимо, чтобы каждый водитель уведомлял ГАИ о своем рабочем стаже, пройденных медицинских обследованиях и прочее. Должна быть создана некая база данных перевозчиков, - прокомментировал Кузин.

Также заместитель начальника ГУОБДД МВД России заявил ведущим Наталье Агре и Антону Челышеву, что необходимо обращать внимание не на возраст транспорта, который занимается перевозками людей, а на его техническое состояние.

В случае с автобусом, который попал в ДТП 3 февраля в Калужской области, как отметил Владимир Кузин, его рабочее техническое состояние (транспорт находился 30 лет в эксплуатации) было подтверждено картой. Однако на данный момент при проведении расследования специалисты ставят под сомнение подлинность данного документа, подтверждающего "качество" транспорта.

Такжже Владимир Кузин напомнил, что на сайте Госавтоинспекции (ГИБДД. РУ) находится подробная инструкция по нюансам перевозки группы детей на автотранспорте.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ДТП с автобусом под Калугой погибла многодетная мама. Семилетняя дочка женщины чудом выжила.

ИСТОЧНИК KP.RU